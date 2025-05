Lecce-Napoli: 0-1. Raspadori non perdona! Scudetto in direzione Napoli!

Il Napoli batte il Lecce per 1-0 al Via del Mare e si porta a +6 sull’Inter, impegnata in serata contro l’Hellas Verona. Azzurri aggressivi e padroni del gioco per i primi 30 minuti, trovando 2 reti con Lukaku al 2′ minuto (gol annullato per fuorigioco millimetrico) e con Raspadori al 24′ direttamente su punizione dal limite. Da segnalare sul gol McTominay va a coprire la visuale del portiere e si abbassa all’ultimo istante ingannando Falcone. Al 45′ episodio dubbio in area con un fallo su Raspadori non fischiato: il rigore sembrava netto. Nella ripresa gli azzurri si limitano a controllare e portano a casa 3 punti fondamentali per lo scudetto.