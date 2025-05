Lecce – Napoli 0-1, le pagelle: Raspadori determinante, difesa di ferro

MERET 6: mai impegnato seriamente, presente nelle uscite. Tranquillo

DI LORENZO 6,5: si vede meno in fase offensiva ma dà molto in ripiegamento. Attento

RRAHMANI 6,5: mette la museruola a Kristovic, dalle sue parti non si passa. Muro

OLIVERA 6,5: da difensore centrale si disimpegna bene. Non rischia nulla. Disinvolto

SPINAZZOLA 6,5: spinge tanto, accompagna sempre la manovra offensiva. Stantuffo

MCTOMINAY 6,5: prezioso in entrambe le fasi, partecipa sempre all’azione. Eclettico

LOBOTKA 6,5: recupera molti palloni alimentando possesso palla e ribaltamenti di fronte. Esce per infortunio. Frenato (dal 54′ GILMOUR 6: amministra palla senza strafare. Scolastico)

ANGUISSA 6,5: garantisce dinamismo e fisicità in mediana, contributo importante in copertura e negli inserimenti. Tuttofare

POLITANO 6,5: dal suo piede parte l’azione del gol annullato a Lukaku. Solita gara di spinta unita a sacrificio. Importante (dall’86’ NGONGE s.v.)

RASPADORI 7: si muove tanto, si guadagna la punizione dal limite che lui stesso realizza fulminando Falcone sul suo palo. Determinante (dal 78′ BILLING s.v.)

LUKAKU 6: il Var gli annulla il gol per fuorigioco millimetrico. Per il resto gioca molto per la squadra. Generoso (dall’86’ SIMEONE s.v.)