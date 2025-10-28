MILINKOVIC SAVIC 7: poco impensierito dai pugliesi ma neutralizza il penalty che indirizza la gara. Parata che vale un gol. Grandioso
DI LORENZO 6: si vede meno del solito in fase di spinta, tiene bene sotto controllo gli spazi alle sue spalle. Prudente
JUAN JESUS 6: gara ordinata e diligente, il fallo di mano che genera il penalty è molto dubbio. Resta buona la sua prova. Affidabile
BUONGIORNO 6: pochi patemi dalle sue parti, appare in buona forma al rientro dall’infortunio. Solido
OLIVERA 6,5: attacca molto lo spazio e duetta bene con Lang. Vicino al gol nel primo tempo, mette qualche pallone pericoloso in area. Ficcante (dal 60′ SPINAZZOLA 6: gestisce bene tutti i palloni, meno appariscente del solito ma buon contributo. Tranquillo)
ANGUISSA 7,5: è in stato di grazia. Tanta densità in mediana e presenza costante negli ultimi sedici metri. Trova la zuccata vincente per il quarto gol in campionato. Media realizzativa da bomber. Gigante
GILMOUR 6,5: tocca tanti palloni facendo sempre la scelta giusta. Bella la palla filtrante per Olivera al 35′. Fa girare bene la squadra. Ispirato
ELMAS 5,5: non si vede molto in fase di spinta, partecipa alla manovra con pochi spunti importanti. In ombra (dall’84’ GUTIERREZ s.v.)
POLITANO 6: sempre nel vivo del gioco, arriva spesso sul fondo. Dal suo lato gli azzurri spingono tanto, ha anche un paio di buone chance. Vivace (dal 60′ MCTOMINAY 6: entra in una gara difficile e fa bene entrambe le fasi di gioco. Prova sempre ad inserirsi. Presente)
LANG 6: alla prima da titolare ha un buon impatto alimentando bene la catena di sinistra con Olivera. Qualche buon guizzo, esce per infortunio ad inizio ripresa. Attivo (dal 47′ NERES 7: con la sua imprevedibilità e vivacità mette sempre in difficoltà la difesa di casa. Dalla sua punizione tagliente nasce il gol di Anguissa. Sgusciante)
LUCCA 5,5: lavora bene spalle alla porta aprendo il gioco, ma combina poco sotto porta. Gli manca un po’ di cattiveria in area avversaria. Timido (dal 60′ HOJLUND 5,5: ottiene pochi palloni giocabili, si vede poco. Mette minuti nelle gambe dopo l’infortunio. Standby)
YouTube
RSS