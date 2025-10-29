Lecce- Napoli: 0-1. Ancora Anguissa! Il Napoli vola battendo i salentini al Via del Mare

Il Napoli bissa il successo dello scorso anno al “Via del Mare” di Lecce, battendo i salentini per 1-0. A decidere il match il solito Anguissa, che al 69°, di testa, la mette alle spalle di Falcone. Seconda vittoria consecutiva per gli uomini di Conte, che ritrovano il successo anche al fuori delle mura amiche, dopo le disfatte di Milano, Manchester, Torino ed Eindhoven.

Partita in assoluto controllo degli azzurri, che vanno vicino al vantaggio già nel primo tempo con Olivera al 35°: Falcone smorza e sulla linea Tiago Gabril ci mette una pezza. Nella ripresa emozioni più vive. Al 56° viene fischiato un calcio di rigore per un presunto fallo di mano di Juan Jesus: nonostante le immagini poco chiare al Var, Collu decide per il tiro dagli 11 metri. Sul dischetto ci va il 17 enne Camarda, ma Mailinkovic Savic lo ipnotizza. Al 69° l’episodio-match. Punizione dalla destra di Neres, palla al bacio sulla testa di Anguissa che non si fa pregare e la mette in rete.

Ultimi minuti di solo controllo azzurro. Da segnalare l’uscita di Lang (in foto da sscnapoli.it) ad inizio ripresa per infortunio.

Con la vittoria odierna il Napoli stacca la Roma di 3 punti e vola da solo in testa in attesa del match dei giallorossi.

TABELLINO

LECCE: Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Berisha (77′ Pierret), Ramadani, Coulibaly (77′ Maleh) Banda (65′ N’Dri), Camarda (70′ Stulic), Pierotti (46′ Morente). All. Di Francesco

NAPOLI: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno, Olivera (61′ Spinazzola), Anguissa, Gilmour, Elmas (85′ Gutierrez) Politano (61′ McTominay), Lang (48′ Neres), Lucca (61′ Hojlund). All. Conte

Arbitro: Collu di Cagliari

Marcatori: 69′ Anguissa

Note: ammoniti Olivera. Al 56′ Milinkovic para un rigore a Camarda

Queste le parole dei protagonisti riportate dai canali ufficiali della società

Antonio Conte commenta così la gara:

“Complimenti ai ragazzi perchè oggi non era semplice ripetersi dopo la sfida contro l’Inter in cui abbiamo speso tantissimo sia sotto l’aspetto fisico che quello mentale”

“Il Lecce è una buona squadra, siamo stati bravi nel primo tempo, poi però avremmo dovuto gestire meglio la seconda parte dell’incontro”

“Non bisogna dare mai niente per scontato. Prima di ogni considerazione tecnica bisogna avere cuore e gambe, il carattere e la testa devono essere una caratteristica di chi vuol giocare da grande squadra”

“Non sottovalutiamo da dove stiamo venendo, abbiamo avuto tanti infortuni e non vanno dimenticati. Troppo in fretta ci si dimentica delle emergenze, ci sono stati e ci sono ancora calciatori importanti fuori. Fare a meno di De Bruyne e Lukaku per così tanto tempo è una perdita di qualità. Dobbiamo reagire bene e proseguire con questa personalità”.

Eljif Elmas analizza la prestazione:

“Eravamo consapevoli che ci attendeva una battaglia sportiva. I campionati passano anche per queste gare combattute e noi abbiamo risposto bene”

“Forse abbiamo concesso troppo al Lecce, ma dopo la partita contro l’Inter dovevamo soprattutto dare continuità ai successi”

“Sono contento di aver giocato dall’inizio, a Napoli ho trascorso cinque anni meravigliosi e sono felice di vestire ancora questa maglia”

“Abbiamo un gruppo solido e unito in cui tutti vogliono dare una mano alla squadra per conquistare traguardi importanti”