Le Quattro Giornate di Napoli diventano un graphic novel

Le Quattro Giornate di Napoli diventano un graphic novel

Le Quattro Giornate di Napoli, l’evento storico che con la rivoluzione del 1943 ha visto la liberazione di Napoli dai nazifascisti e di cui ricorre l’ottantesimo anniversario, diventa oggi un graphic novel, per avvicinare alla storia della città anche i giovani e i giovanissimi. L’opra, a cura della Scuola Italiana di Comix e pubblicata dalla casa editrice Homo Scrivens, sarà in tutte le librerie dal 22 settembre. Il disegni del libro sono di Stefano D’Oriano, la sceneggiatura di Marco Orlando e la direzione artistica di Andrea Scoppetta della Scuola Italiana di Comix , la prefazione invece è a cura dello scrittore Maurizio De Giovanni e del Sindaco Gaetano Manfredi, per quanto concerne la ricostruzione storica degli eventi gli autori si sono avvalsi della collaborazione con l’Istituto Campano per La Storia Della Resistenza “Vera Lombardi”. La prima presentazione ufficiale avverrà presso Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore il 28 settembre alle 18. Ma non finisce qui, perché il libro sarà accompagnato da una mostra dal titolo Fango e cenere – che sarà inaugurata il 27 settembre alle 11 presso il Pio Monte della Misericordia – realizzata con una selezione di immagini presentate in suggestive gigantografie.

Cristina Basso