Le parole di Colantonio e Caneo: “Salvezza arrivata con 2 giornate d’anticipo perché abbiamo fatto bene sin dall’inizio”

Dopo la vittoria contro il Bari, la Turris è matematicamente salva. Ai microfoni ci sono il presidente Colantonio e il mister Caneo. Ecco le parole di Colantonio: “La salvezza è arrivata con 2 giornate di anticipo perché le cose sono state fatte bene sin dall’inizio, sia col mister Fabiano che ringrazio, che con mister Caneo.” Esordisce così il patron corallino, che poi puntualizza:”all’inizio non avevo messo il premio salvezza, ma il premio play off e ancora possiamo raggiungere questo traguardo, facendo l’undicesimo posto e qualificandoci come miglior undicesima.” Poi conclude con un annuncio:” ci sarà una conferenza stampa in cui spiegheremo il progetto futuro della Turris.”

Ecco invece le parole di Caneo: “sono molto contento, ho sempre creduto sui valori di questa squadra e sulla serietà della società. Oggi abbiamo dimostrato che non c’era bisogno di stravolgere nulla.” Ecco come esordisce il tecnico corallino, che poi continua dicendo:” ho trovato un gruppo di qualità, all’inizio hanno fatto fatica ad assimilare i miei principi di gioco, ma oggi ho visto che ci sono finalmente riusciti.”

E poi conclude parlando della riconferma:” qui mi trovo bene, con la società sto benissimo, io son sereno, vedremo. Se no andrò a fare altro, anche se qui sto bene e vorrei rimanere.”