Lazio – Napoli 2-2, le pagelle: Raspadori rapace, Rrahmani pasticcia

MERET 5,5: forse poteva fare qualcosa in più sul gol di Isaksen, tiro forte ma non ci arriva benissimo. Bella parata prima del tiro imprendibile di Dia. Bucato

BUONGIORNO 6,5: al rientro dal primo minuto disputa una gara attenta. Pulito nelle chiusure. Efficace (dal 61′ POLITANO 6,5: garantisce maggiore brio e imprevedibilità alla manovra. Il suo piede innesca il rocambolesco autogol di Marusic. Velenoso)

JUAN JESUS 6: nessuna sbavatura particolare, non ha grosse colpe sui gol subiti. Presente

RRAHMANI 5,5: qualche errore di troppo, di testa regala palla a Isaksen in occasione del gol. Pasticcione

DI LORENZO 6: da esterno di centrocampo copre tutta la fascia con sacrificio e dedizione. Poco appariscente ma non sfigura. Generoso

ANGUISSA 6: non sempre riesce a fare bene filtro in mediana lasciando troppo spazio. Sale di tono e lotta col passare dei minuti spendendo anche il cartellino giallo. Lottatore

LOBOTKA 6,5: gara non semplice con la Lazio alta e aggressiva. Esce sempre bene palla al piede anche nelle situazioni più difficili. Sicuro

MCTOMINAY 6: si vede poco negli ultimi sedici metri, ma fa tanto lavoro sporco e dialoga bene con i compagni. Reattivo

MAZZOCCHI 5,5: affonda poco facendo fatica ad arrivare sul fondo. In fase di ripiegamento non demerita ma combina poco. Appannato (dall’85’ MARIN s.v.) RASPADORI 7: a suo agio nel ruolo di seconda punta, trova il gol dell’1-1 fulminando Provedel. Rapace

LUKAKU 6,5: suo l’assist per il gol di Raspadori, fa a sportellate e tiene alta la squadra. Leone