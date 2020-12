Lazio – Napoli: 2-0. Azzurri inguardabili all’Olimpico, la Lazio ottiene 3 punti col minimo sforzo

Brutta sconfitta del Napoli a Roma, che all’Olimpico contro la Lazio per 2-0: di Immobile (9’) e Luis Alberto (56’) le reti dei capitolini. Vittoria meritata per gli uomini di Inzaghi, che con il minimo sforzo portano a casa, meritatamente, tre punti fondamentali per la classifica. La squadra di Gattuso non è praticamente mai scesa in campo: poche idee a centrocampo (inspiegabile il mancato impiego di Demme), inconcludenti a centrocampo e disastrosi in difesa. La gara di oggi ridimensiona – e di molto – le ambizioni degli azzurri in campionato, oramai lontani dal vertice ed insidiati per le posizioni Champions da Lazio, Roma, Atalanta e Sassuolo. Non bastano le assenze di Insigne, Mertens e Oshimen a giustificare una delle peggiori prestazioni degli ultimi anni: poca grinta, errori in appoggio ed in marcatura, che hanno reso facile la vita agli attaccanti laziali. Emblematica la facilità con cui Marusic ha potuto crossare per Immobile nell’occasione della prima rete; da dimenticare la giocata di Mario Rui che ha avviato l’azione del raddoppio laziale.

La classifica

Napoli quinto a 23 punti (-8 dal Milan) con solo due punti di vantaggio sul duo Lazio-Atalanta.

Il Tabellino

Lazio – Napoli: 2-0 (pt 1-0)

Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly (55′ Manolas), Mario Rui (64′ Ghoulam), Bakayoko (64′ Lobotka), Fabian Ruiz, Politano (55′ Elmas), Zielinski, Lozano (74′ Malcuit), Petagna. A disp.Meret, Contini, Rrahmani, Hysaj, Elmas, Demme. All.Gennaro Gattuso

Lazio: Reina, Luiz Felipe (85′ Patric), Hoedt, Radu, Lazzari, Milinkovic Savic (85′ Akpa Akpro), Escalante (80′ Cataldi), Luis Alberto, Marusic, Caicedo (67′ Murici), Immobile (80′ Pereira). All. Simone Inzaghi

Arbitro: Orsato di Schio

Marcatori: 10′ Immobile, 56′ Luis Alberto

Note: ammoniti Hoedt, Lozano, Koulibaly, Immobile, Lobotka, Lazzari.