Fonte e foto sscnapoli.it

Lazio – Napoli 1-2, Spalletti: “Abbiamo giocato un gran calcio, vittoria di carattere. Siamo in lotta per il vertice”

Abbiamo giocato un gran calcio“. Luciano Spalletti commenta con toni entusiasti il successo azzurro all’Olimpico.

“Sono soddisfatto per la prova di mentalità della squadra. Molti hanno rotto le scatole ai ragazzi mettendo in dubbio le nostre doti di carattere. Oggi c’è stata una gran risposta e voglio vedere quali saranno i commenti”.

“Abbiamo disputato un gran secondo tempo, sono la nostra leggerezza e la nostra qualità tecniche a fare la differenza. Conosciamo le nostre potenzialità, siamo in lotta per il vertice e non abbiamo paura di lottare”.

“La Lazio ha giocato un’ottima gara, noi siamo riusciti a togliere a loro l’iniziativa e imporre la nostra manovra soprattutto nella ripresa”.

“Il carattere di questa squadra si è visto nel non accettare il pareggio e provare a vincere fino alla fine. Siamo una grande squadra, stiamo lavorando nella maniera corretta e saremo lì a giocarci le nostre possibilità”.