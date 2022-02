Foto sscnapoli

Lazio – Napoli 1-2, le pagelle: Fabian Ruiz ed Insigne incantano, Elmas cambia la gara

OSPINA 6,5 autore di patate importanti soprattutto sul tiro di Pedro. Può fare poco sull’eurogol dello spagnolo. Bravo nel far ripartire l’azione da dietro. Felino

DI LORENZO 6: primo tempo un po’ in sordina, chiamato a tenere a bada un ottimo Zaccagni. Meglio nella ripresa quando spinge di più. Elastico

RRAHMANI 6: non manca qualche buco alle sue spalle quando si infila Immobile. Col passare dei minuti aumenta il livello della prestazione, soprattutto con un secondo tempo di maggiore concentrazione. Diesel

KOULIBALY 6: in difficoltà con l’intero reparto nel primo tempo, poi si riscatta sbrogliando diverse situazioni pericolose. Pronto

MARIO RUI 6: anche lui molto meglio nella seconda frazione di gioco, rischia con un retropassaggio di petto nel finale. Brivido

DEMME 6,5: quando il Napoli prende campo sale in cattedra smistando palla con velocità e intelligenza. Vince tanti duelli, alza il baricentro della squadra. Bilancia (dall’81’ LOBOTKA s.v.)

FABIAN RUIZ 7,5: trova il gol vittoria con una splendida conclusione nell’angolino basso. Quando si accende è tanta roba. Diamante

POLITANO 6: non una grande gara ma come sempre ci mette impegno e caparbia provando a superare l’uomo, anche se con risultati alterni. Voglioso (dall’81’ OUNAS s.v.)

ZIELINSKI 5,5: il tiro respinto da Strakosha unico lampo di una partita opaca. Cala molto e quando esce il Napoli inizia a comandare il gioco. Statico (dal 57′ ELMAS 7: il suo ingresso cambia la partita. Con i suoi strappi crea scompiglio, dà ad Insigne il pallone dell’1-0. Pericoloso anche sotto porta. Sfavillante)

INSIGNE 7,5: protagonista assoluto. Sigla il gol del vantaggio con una bella conclusione da fuori, trova anche la doppietta ma era in fuorigioco. Serve a Fabian la palla della vittoria. Decisivo. (dal 96′ JUAN JESUS s.v.)

OSIMHEN 6: pericoloso in avvio con un diagonale, poi non ottiene molti palloni giocabili ma si sbatte rischiando diversi colpi al volto. Lottatore