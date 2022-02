Foto sscnapoli

Lazio – Napoli 1-2. La decide Fabian Ruiz al 94′, gli azzurri acciuffano il Milan in vetta

Il Napoli batte 2-1 la Lazio all’Olimpico e balza in testa alla classifica a pari punti con il Milan al termine di una gara al cardiopalmo. Primo tempo molto vivace, con i padroni di casa molto più pericolosi. In avvio grandi occasioni per i biancocelesti con Immobile e Luis Alberto, che falliscono da ottima posizione. Gli azzurri rispondono con Osimhen e Zielinski, bravo Strakosha a respingere la conclusione dal limite del polacco. I biancocelesti vanno vicini alla rete anche con un incursione di Milinkovic Savic neutralizzata da Ospina. Ad inizio ripresa il portiere azzurro respinge un tiro di Felipe Anderson, si ripete poi bloccando un tentativo di Immobile. Gli uomini di Sarri si confermano più in palla ma al 62′ sono gli azzurri a passare in vantaggio con un gran tiro di Insigne da fuori che fulmina Strakosha. L’inerzia della gara cambia ed il Napoli trova anche il raddoppio sempre con Insigne, ma il Var annulla per fuorigioco. Gli uomini di Spalletti comandano il gioco e vanno anche vicini al raddoppio con Politano. Nel finale Ospina si supera con una gran parata su Pedro. All’89’ arriva il pareggio della Lazio con Pedro, che pesca il jolly e fredda Ospina con un gran tiro al volo da fuori. Quando la gara sembrava indirizzata verso il pari in pieno recupero gli azzurri trovano il gol vittoria con un bellissimo tiro di Fabian Ruiz nell’angolino. Tre punti importantissimi per il Napoli che stavolta approfitta dell’ennesima frenata delle milanesi. Gli azzurri affronteranno domenica prossima proprio il Milan in un vero e proprio match scudetto.

TABELLINO

LAZIO: Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric (84′ Acerbi), Radu (71′ Hysaj) Milinkovic-Savic, Leiva (84′ Basic), Luis Alberto, Felipe Anderson (65′ Pedro) Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

NAPOLI: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Demme (81′ Lobotka), Fabian Ruiz, Politano (81′ Ounas), Zielinski (57′ Elmas), Insigne (94′ Mertens), Osimhen. All. Spalletti.

Arbitro: Di Bello di Brindisi

Marcatori: 62′ L. Insigne, 88′ Pedro, 90’+4′ F. Ruiz

Note: ammoniti Radu, Immobile, Zaccagni