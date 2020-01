Lazio-Napoli: 1-0. Solito Napoli: palo, occasioni sbagliate e regali agli avversari

La Lazio batte il Napoli per 1-0, grazie ad una rete di Immobile, che all’82’ approfitta di un pasticcio di Ospina ed consente agli uomini di Inzaghi di ottenere la decima vittoria consecutiva in campionato. Sconfitta immeritata per gli uomini di Gattuso, che dopo un primo tempo di contenimento, dominano i secondi 45 minuti, colpendo un palo con Zielinski e sfiorando la rete in almeno due occasioni con Insigne.

Tabellino

Lazio- Napoli: 1-0 (pt 0-0)

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva (35’st Berisha), Alberto (44’st Jony), Lulic; Caicedo (18’st Cataldi), Immobile. A disposizione: Proto, Guerrieri, Bastos, Patric, André Anderson, Adekanye, Jorge Silva. Allenatore. Inzaghi.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Rui; Ruiz, Allan (38’st Llorente), Zielinski; Callejon (42’st Elmas), Milik, Insigne (45’st Lozano). A disposizione: Karnezis, Luperto, Tonelli, Daniele, Gaetano. Allenatore: Gattuso.

ARBITRO: Orsato di Schio.

MARCATORI: 37’st Immobile (L)

NOTE: Ammoniti Lazzari, Lulic (L); Manolas, Rui (N). Recupero 2’pt – 3’st.

Foto sscnapoli pagina fb