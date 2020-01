Lazio – Napoli 1-0, le pagelle: Ospina rovina tutto, bene Insigne, Allan e Zielinski

OSPINA.4: rovina una buona prestazione con uno sciagurato tentativo di dribblare Immobile che gli soffia palla e segna. Fino al pasticcio sicuro nelle uscite e nelle prese. Disastro

HYSAJ 6: copre bene la sua porzione di campo provando anche a sovrapporsi. Nessuna sbavatura. Attento

DI LORENZO 6: non riesce a togliere dalla porta il tiro di Immobile ma non era semplice. Per il resto si muove bene da centrale tenendo botta anche fisicamente. Poliedrico

MANOLAS 6,5: l’ammonizione non lo frena. Mette pezze importanti, chiusure sempre puntuali ed energiche. Tosto

MARIO RUI 6: bene in fase difensiva, solito contributo costante in quella offensiva anche se non sempre con la giusta lucidità. Un po’ troppa foga in alcuni interventi. Focoso

ALLAN 6,5: grande lavoro in interdizione, va al tiro al culmine di un paio di percussioni travolgenti. Sembra aver ritrovato la brillantezza. Elettrico. (dall’84’ LLORENTE s.v.)

FABIAN RUIZ 5,5: involuzione preoccupante la sua. Perde un pallone sanguinoso mandando in porta Caicedo. Dovrebbe dare qualità e geometria alla manovra ma non incide. Disperso

ZIELINSKI 6,5: buona prova in entrambe le fasi di gioco. Vicinissimo al gol con un tiro a giro che si stampa sul palo interno. Molto vivo tra le linee. Velenoso

CALLEJON 5,5: prezioso come sempre l’apporto in contenimento ma negli ultimi sedici metri combina poco. Fatica ad arrivare sul fondo e a trovare la profondità. Frenato. (dall’88’ ELMAS s. v.)

MILIK 5,5: non gli arrivano molti palloni giocabili. Difende bene palla per far salire la squadra, non ha chance per concludere. Isolato

INSIGNE 6,5: presente nelle azioni più pericoloso, impegna Strakosha soprattutto nel finale. Bello il duello con Lazzari su tutta la fascia, dialoga bene con i compagni. Ispirato. (dal 90′ LOZANO s. v.)