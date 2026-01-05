Lazio-Napoli. 0-2. Gli azzurri non si fermano più: bel gioco, dominio totale e quarta vittoria consecutiva per 2-0

Il Napoli batte la Lazio per 2-0 grazie alle reti di Spinazzola e Rrhamani nel primo tempo. Azzurri dominanti con il nuovo modulo, necessità-virtù che ha esaltato le prestazioni di molti singoli: su tutti Politano, autore di una grandissima partita, MVP e assistman in entrambe le reti. Benissimo anche la coppia centrale Lobotka-Mc Tominay, con lo scozzese che ha percorso oltre 11 km nell’arco della gara.

Unica nota negativa l’infortunio di Neres, che nel finale accusa una distorsione alla caviglia: solo gli esami strumentali chiariranno l’entità del danno.

Il Tabellino

Lazio – Napoli: 0-2 (pt 0-2)

LAZIO: Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini (62′ Lazzari) Guendouzi, Cataldi (71′ Belahyane), Basic; Cancellieri (71′ Isaksen), Noslin, Zaccagni (87′ Rodriguez). All.Sarri

NAPOLI: Milinković-Savić; Di Lorenzo, Rrahmani (79′ Buongiorno), Juan Jesus; Politano, McTominay, Lobotka, Spinazzola (79′ Gutierrez), Neres (70′ Mazzocchi), Elmas (86′ Noa Lang), Hojlund (86′ Ambrosino). All. Conte

Arbitro: Massa di Imperia

Marcatori: 13′ Spinazzola, 32′ Rrahmani

Note: ammoniti Zaccagni, Rrahmani. Espulsi all’81’ Noslin, al 87′ Cataldi e Mazzocchi.

Queste le parole dei protagonisti a fine gara riportate dai canali ufficiali della società

Antonio Conte commenta il successo:

“Faccio i complimenti ai ragazzi, disputare una gara con questa qualità contro un avversario forte non era semplice. Ho visto intensità fisica e valori tecnici. Abbiamo gestito il campo con pulizia e non abbiamo mai fatto esprimere al meglio la Lazio”

“Il livello oggi è stato molto alto, dobbiamo proseguire con questa qualità anche se mi rendo conto che giocare ogni tre giorni è un impegno notevole”

“Speriamo che non sia nulla di grave per Neres, però al momento fare rotazioni è molto arduo considerati gli infortunati. Io sono l’allenatore e spetta a me ottimizzare le risorse. Ci sarà bisogno dell’energia di tutti e di uno sforzo superiore per riuscire ad tenere il livello alto come abbiamo fatto oggi”.

Amir Rrahmani autore della seconda rete esprime la propria gioia:

“Abbiamo dimostrato di essere solidi e di saper esprimere un calcio di ottimo livello. Abbiamo conquistato il quarto 2-0 consecutivo e speriamo di continuare così perchè è molto importante non subìre gol”

“Il mio gol è nato da uno schema su punizione che abbiamo provato varie volte in allenamento. Sono contento di aver ritrovato la rete soprattutto perchè è servita a conquistare i tre punti”

Matteo Politano analizza la prestazione azzurra:

“Ci tenevamo ad aprire bene l’anno anche per tenere il passo delle prime in classifica. Siamo stati bravi a comandare subito la gara e poi a legittimare il successo”

“Abbiamo battuto un avversario forte su un campo difficile e vogliamo proseguire la nostra striscia positiva. In quest mese ci saranno tanti impegni ma abbiamo i valori tecnici e la giusta mentalità per competere sino alla fine”