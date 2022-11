Lavoro – Il lavapiatti, una figura strategica che opera nel retro del ristorante

Il plongista, termine che deriva dalla parola francese “plongeur”, non è soltanto l’addetto al lavaggio delle stoviglie e degli utensili di un ristorante. Si tratta infatti di una figura indispensabile per la cucina, che riveste un ruolo decisivo di supporto a tutta la brigata.

La cucina di un ristorante può essere vista come il palcoscenico di un teatro. Soltanto che, in questo caso, chi si esibisce non è una compagnia di attori diretta da un regista, ma una brigata di lavoratori coordinata dallo chef.

Perché uno spettacolo teatrale funzioni e riceva l’applauso del pubblico – se non addirittura la standing ovation – è necessario che tutta la squadra lavori all’unisono. Ciò significa che ogni persona deve collaborare con le altre, dallo scenografo al responsabile degli effetti di scena, dal costumista al protagonista della pièce. Allo stesso modo, il successo di un ristorante dipende dall’organizzazione dello staff della cucina, a partire dallo chef fino al lavapiatti.

Come spesso accade, è a partire dalle figure più defilate che stanno nelle retrovie che si costruisce la buona riuscita di una messa in scena così come quella di un’attività. Senza una figura come quella del tecnico delle luci o del plongista (la persona che si occupa del lavaggio manuale delle stoviglie) l’intero meccanismo sarebbe infatti destinato a incepparsi e a faticare nell’assicurare gli standard di qualità che ci si aspettano.

La brigata di cucina lavora come una vera e propria squadra, all’interno della quale il lavapiatti rappresenta un ingranaggio assolutamente centrale e non di poco conto. Le sue mansioni non si limitano alla pulizia di piatti, pentole e bicchieri, ma includono anche il mantenimento dell’ordine negli altri spazi del ristorante, il riordino della cucina e il controllo del corretto funzionamento delle attrezzature. In caso di necessità, può essere richiesto anche il suo contributo per aiutare gli altri membri della brigata nel servizio o nella preparazione dei piatti.

