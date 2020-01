Lavoro, Daniele (Pd): “A rischio centinaia di posti di lavoro. Presentate mozioni su lavoratori ex Auchan e Tirrenia CIN”

Oggi il consigliere Gianluca Daniele, insieme ai colleghi Giovanni Chianese e Antonella Ciaramella, ha depositato in Consiglio due mozioni relative alle sorti dei lavoratori ex Auchan passati a Conad e a quelle dei lavoratori Tirrenia CIN. A tal riguardo il consigliere Gianluca Daniele ha così dichiarato:

“Alta è la preoccupazione per 400 lavoratori ex Auchan delle sedi di Giugliano, Nola, Mugnano e Pompei, passati a Conad e di cui non si conosce bene la sorte. Per questo motivo la mozione, depositata oggi, chiede che si faccia chiarezza su quale sarà la portata dell’impegno del sistema Conad per offrire alternative occupazionali alle lavoratrici e ai lavoratori attualmente occupati presso i punti vendita che passeranno nella titolarità dei propri consorziati e che subiranno delle riduzioni in termini di superficie di vendita, a seguito delle quali, inevitabilmente, come già accaduto sulla sede lombarda, verrà meno la garanzia della continuità lavorativa. L’altra mozione – continua Daniele – riguarda, invece, i 63 lavoratori di Tirrenia CIN a cui, pochi giorni fa, hanno comunicato un trasferimento forzoso da Napoli alle sedi di Milano, Livorno e Portoferraio. Per questi lavoratori si richiede che si obblighi l’azienda a rispettare gli accordi presi al momento della sottoscrizione del contratto che prevedeva, in presenza della convenzione stipulata con lo Stato, la continuità territoriale, scongiurando i licenziamenti, perché tali sono dei trasferimenti forzosi in sedi lontane centinaia di km di lavoratori di età superiore ai 55 anni”.