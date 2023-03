Latina – Turris: 0-0. Pari che sa di beffa: porta del Latina stregata

Finisce con un pari a reti bianche il match tra Latina e Turris. Primo tempo di studio, dove la Turris si è fatta leggermente preferire ai padroni di casa.

Nel secondo tempo invece la musica cambia, i corallini scendono in campo per vincere inserendo Ercolano per Rizzo. Pronti via e subito il numero sette della Turris va vicino al gol.

Corallini spreconi per tutta la seconda frazione, ma portano a casa un punto di vitale importanza in ottica salvezza.

Mercoledì al Liguori ci sarà lo scontro diretto contro la Gelbison e questa Turris lascia ben sperare.

Primo tempo

Al 13′ grandissima occasione per la Turris. Longo difende bene palla in area di rigore, si gira, calcia, ma Tonti compie un vero e proprio miracolo.

Al 20′ ancora pericolosa la Turris. Contessa crossa al centro per Acquadro che manda a lato di testa.

Al 24′ palla gol per il Latina. Rosseti riceve in area, calcia un rigore in movimento, ma manda clamorosamente alto.

Secondo tempo

Al 48′ vicinissima al vantaggio la Turris. Frascatore crossa al centro, bucano tutti, ma arriva Ercolano sul secondo palo che calcia a volo, ma il pallone finisce alto.

Al 52′ si divora il gol del vantaggio il Latina. Cross al centro per Rosseti che da solo sul secondo palo non riesce a spedire in rete.

Al 53′ risponde la Turris. Longo riceve spalle alla porta, si gira, ma Tonti ancora una volta gli dice di no.

Al 63′ ancora Turris pericolosa. Cross al centro di Frascatore per Ercolano che ancora una volta tutto solo sul secondo palo, manda fuori.

Al 64′ Latina pericoloso. Belloni riceve in area, ma tutto solo di testa manda tra le braccia di Fasolino.

Al 72′ rete annullata al Latina. Dagli sviluppi di un corner, De Santis spizza per Esposito che realizza, ma si trova in offside e l’arbitro annulla.

Al 87′ la Turris va vicinissima al vantaggio con Schirò che con la coscia colpisce il pallone messo al centro da Guida, ma manda sopra la traversa a pochi passi dalla porta.

Al 91′ ancora un gol divorato dalla Turris. Guida aggancia in area di rigore, calcia in diagonale, ma il pallone finisce a lato.

Al 92′ la palla non vuole entrare. Ancora un cross di Frascatore per Ercolano sul secondo palo che calcia, ma Tonti compie un miracolo e manda in angolo.