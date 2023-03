Latina – Turris 0-0, Fontana: ‘Pari amaro, meritavamo di vincere’

L’allenatore Gaetano Fontana, al termine di Latina-Turris, ha risposto alle domande della stampa.

Pari dal retrogusto amaro, anche per l’impatto che la vittoria avrebbe avuto in classifica visti i risultati di giornata, è d’accordo?

Fontana: “Sono d’accordo ma sono ancora più convinto che questa gara ha il retrogusto amaro perché meritavamo di vincere al di là di quelli che sono stati i risultati delle nostre dirette concorrenti. Oggi, se avessimo vinto la partita, avremmo legittimato una prestazione importante però è un segnale forte che ha dato la squadra nonostante non siano arrivati i tre punti. Dispiace perché era giusto portare a casa la vittoria ed è stato sotto gli occhi di tutti”.

Come valuta l’impatto di Schirò sulla partita e quali sono le condizioni di Leonetti in vista della Gelbison

Fontana: “Thomas non è molto tempo che sta lavorando con noi, qualsiasi minutaggio avessi voluto dargli sarebbe stato un azzardo ma ho voluto rischiare. In queste ultime due settimane sta meglio dal punto di vista fisico, la tenuta probabilmente non può essere massimale ma ho visto grandi qualità. Inoltre parliamo di un calciatore che tatticamente è molto utile, averlo recuperato è importante anche perchè mi dà diverse soluzioni. Per quanto riguarda Leonetti spero di recuperarlo per mercoledì”.

“Maniero e Giannone centellinati in vista della Gelbison?”

Fontana: “Sono valutazioni che ho fatto in attacco così come, per esempio, ho fatto in difesa con Frascatore. Purtroppo devo considerare tante cose, qui non esiste solamente la scelta tecnica. Fosse per me giocherebbero tutti per quello che mi stanno dando ma devo fare delle valutazioni in base a tante variabili come il terreno di gioco, gli impegni, il calendario. Oggi stiamo tutti bene, ma una cosa è stare bene una partita un’altra è riuscire a recuperare subito nel giro di 24-48 ore tra una gara e l’altra. Questo è un dato da tenere in considerazione. Ragion per cui sono tutte valutazioni che vanno fatte ma quello che viene fuori è una formazione che comunque mi dà sempre garanzie sulla tipologia di partita da fare inizialmente poi a gara in corso si fanno altre valutazioni positive e negative dove devi decidere di intervenire. Ogni scelta viene ponderata da tanti fattori”.

“Ha un rimorso per non aver provato il 3-4-3 dall’inizio visto l’ottimo finale di gara?”

Fontana: “Sinceramente no perchè non avevo mai gli interpreti per farlo. Appena si è presentata l’occasione poi l’ho fatto e non posso avere rimorsi se non ho i calciatori per fare questo modulo. Devo ricordare che quando sono arrivato ho trovato una situazione triste con calciatori che rientravano da infortuni oppure che avevano una condizione fisica precaria. In più c’è stato anche il mercato. Non si possono avere rimorsi, si fanno le cose quando è il momento opportuno. la squadra sta rispondendo bene, così come lo faceva a dire la verità anche prima. I risultati non venivano e questo ha macchiato le nostre prestazioni a dire la verità. Sono molto contento dei ragazzi e di quello che stanno facendo. Crediamo nel lavoro che stiamo facendo”.