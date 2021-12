La Turris omaggia l’Immacolata Concezione: tradizionale visita nella Basilica di Santa Croce

La S.S. TURRIS CALCIO rinnova la tradizione della visita all’Immacolata, protettrice di Torre del Greco, alla vigilia del giorno della ricorrenza religiosa più sentita in città.

Accolta calorosamente dal diacono Franco Caccavale e dal parroco don Giosuè Lombardo, che hanno rimarcato le origini della tradizione torrese dell’8 dicembre e del voto popolare del 1861, la delegazione corallina composta da calciatori, staff tecnico e dirigenti ha condiviso un momento di preghiera con la comunità di Santa Croce e reso un omaggio floreale all’immagine della Madonna esposta in Basilica per la venerazione, essendo anche quest’anno interdetta la tradizionale sfilata del carro trionfale per le strade del centro.