La pineta di Terzigno nel Parco del Vesuvio ripulita da oltre 70 volontari grazie all’evento Plastic Free

La Pineta di Terzigno nel Parco del Vesuvio torna a splendere grazie all’evento organizzato da Plastic Free, patrocinato dal Comune di Terzigno, in collaborazione con Terzigno Verde, il gruppo locale di Europa Verde guidato da Francesco Servino, e altre associazioni del territorio, in particolare le associazioni Nova, Congeav, Not, Terra della Sport, Forum dei Giovani di Terzigno, Forum dei Giovani di Pompei, Comitato Civitates Pompei. Oltre 70 volontari, tra cui Francesco Emilio Borrelli, Consigliere Regionale di Europa Verde, ed Enzo Vasquez, referente del Sole che Ride, hanno raccolto e differenziato quintali di spazzatura nel Parco Nazionale del Vesuvio, in prossimità del sentiero n. 11 di inaugurato lo scorso 30 marzo. Sono state raccolte decine di buste di rifiuti tra cui migliaia di bottiglie di alcolici e superalcolici, alcune mai aperte e gettate nella pineta. Copertoni di auto, pezzi di auto e anche indumenti.

“La pineta rappresenta una risorsa importantissima per tutti i cittadini di Terzigno, risorsa che va tutelata e valorizzata, difendendola dallo scempio dell’incuria e dell’abbandono, anche con azioni di sensibilizzazioni nei confronti della popolazione. Terzigno Verde e Plastic Free Terzigno coopereranno insieme per altre iniziative sul territorio e preannunciano già altre giornate di pulizia, anche di aree urbane soggette a degrado” spiega Francesco Servino responsabile di Terzigno Verde.