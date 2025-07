La partnership tra SSC Napoli e Coca-Cola si rinnova: insieme fino al 2028

A un anno dal primo annuncio ufficiale, Coca-Cola rinnova il suo ruolo di Global Trainin Kit Partner della SSC Napoli fino al termine della stagione 2027/28. La collaborazione, avviata nel 2022 come Global Partner del Club, porterà anche nelle prossime tre stagioni l’inconfondibile logo Coca-Cola sul kit d’allenamento e sulla collezione warm-up della Prima Squadra e della Primavera, indossati durante le sessioni di allenamento e nel prepartita di tutte le gare ufficiali dei Campioni d’Italia.

Il legame tra SSC Napoli e Coca-Cola, presente in Italia dal 1927 e da sempre vicino al mondo dello sport e alle occasioni di celebrazione condivisa, è ormai una realtà consolidata. Una connessione naturale, fondata sulla volontà di unire le persone nei momenti di passione e convivialità, come durante le attività promosse in ogni partita disputata allo Stadio Diego Armando Maradona. Gli show pre-match, con la “Fan Cam” e i dj set firmati dai nomi più importanti del panorama musicale nazionale, sono ormai un appuntamento fisso atteso da tutti i tifosi azzurri.

Dopo il grande successo della scorsa stagione, l’iconico logo Coca-Cola torna ad arricchire la linea training della SSC Napoli, che quest’anno si ispira all’universo “Cyborg”. Il concept è quello dell’uomo bionico, una celebrazione della perfetta sintonia tra atleta e tecnologia. Il risultato è un design futuristico che richiama linee metalliche e circuiti elettronici, attraverso dettagli in contrasto che evocano il potenziamento del corpo umano in ogni elemento della divisa.

Tommaso Bianchini, Chief Revenue Officer della SSC Napoli, ha dichiarato: “È motivo di grande orgoglio rinnovare l’accordo con Coca-Cola per ulteriori tre stagioni, utilizzando uno strumento per noi molto potente come la linea training e warm-up. Questa partnership unisce i tifosi napoletani in tutto il mondo grazie alla forza di un brand iconico come Coca-Cola: da oggi parte la seconda fase della nostra relazione, che porterà ancora molte sorprese alla nostra fan base”.

“Guardiamo con grande entusiasmo a questo nuovo capitolo della nostra collaborazione con SSC Napoli” ha dichiarato Paola Donelli, Frontline Activation Marketing Director Coca-Cola Italia, “per noi significa innanzitutto vivere con i tifosi la magia del calcio nei momenti speciali: offrendo esperienze coinvolgenti allo stadio prima del fischio d’inizio e accompagnandoli quando seguono le partite da casa con una pizza e una Coca-Cola”.

Il nuovo Training Kit sarà disponibile online a partire dalle ore 19:26 di lunedì 14 luglio.