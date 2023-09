La nuova stagione dell’Associazione Alessandro Scarlatti

Si aprirà l’11 ottobre al teatro Sannazzaro, con il concerto del pianista italo– sloveno Alexander Gadjev, la nuova stagione dell’Associazione Alessandro Scarlatti di Napoli, che prevede 18 concerti in programma fino al 18 aprile con alcuni dei nomi più significativi della musica italiana e internazionale. Si esibiranno tra gli altri la Cappella Neapolitana diretta da Antonio Florio con il tenore Ian Bostridge, l’Ensemble Barocco di Napoli con un concerto incentrato sull’opera di Georg Philipp Telemann, l’Orchestra di Padova e del Veneto diretta da Alessandro Cadario con Leonora Armellini al piano, ma anche Alexander Romanovsky, l’ensemble Ars Ludi e Alexander Lonquich. Una stagione ricca e trasversale che abbraccia diversi generi e coinvolge anche diverse sedi e teatri come il Mercadante, l’Acacia e il Sannazzaro, per coinvolgere, come sottolineato nel corso della presentazione dal direttore artistico Tommaso Rossi, sempre nuove fasce di pubblico ed ampliare ancor più il dialogo con la città.

Cristina Basso