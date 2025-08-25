La M/N MSC World Europa riprende la navigazione autonoma verso Napoli, scortata dalla Guardia Costiera

A seguito dell’intervento dei tecnici a bordo della MSC World Europa, è stata ripristinata la propulsione e la nave ha ripreso la navigazione in autonomia verso il porto di Napoli.

L’unità si trova attualmente a circa 55 miglia a ovest del capoluogo partenopeo, scortata dalle motovedette della Guardia Costiera, e procede ad una velocità di circa 15 nodi. In arrivo in zona anche un elicottero della Guardia Costiera.

Sul posto dirige un rimorchiatore, pronto a fornire assistenza in caso di necessità.