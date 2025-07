La IV° Edizione di Cuorebuonodichef conferma il successo della solidarietà a Torre del Greco

Torna per la sua quarta edizione Cuorebuonodichef, l’evento benefico che ha conquistato un posto di rilievo nel panorama campano, riunendo il meglio dell’arte culinaria regionale per una causa nobile. Chef, pasticceri, panificatori e pizzaioli si uniscono ancora una volta per creare un’esperienza gastronomica indimenticabile, con un unico, grande obiettivo: devolvere l’intero ricavato alla sottosezione Unitalsi di Torre del Greco.

Cuorebuonodichef non è solo un evento, è una certezza. Nata dall’iniziativa degli chef Antonio Sorrentino e Massimo Passarelli, che hanno scelto di mettere il proprio talento al servizio della solidarietà, la manifestazione si è affermata come un appuntamento imperdibile per gli amanti del buon cibo e, soprattutto, per chi desidera contribuire attivamente al benessere della comunità. La crescente partecipazione di rinomati nomi della gastronomia campana, edizione dopo edizione, testimonia il valore e la risonanza di questa iniziativa. I benefattori avranno l’opportunità di degustare specialità preparate con maestria dai più grandi talenti del settore, in un’atmosfera di festa e condivisione. Ogni assaggio sarà un gesto di generosità, poiché il 100% delle somme raccolte sarà destinato a sostenere le attività della sottosezione Unitalsi di Torre del Greco, un’organizzazione no profit, da sempre impegnata nell’assistenza e nel supporto ai malati, alle persone con disabilità, a famiglie in difficoltà e molto di più.

“Siamo immensamente orgogliosi di giungere alla quarta edizione di Cuorebuonodichef – dichiara lo chef Antonio Sorrentino – un traguardo che dimostra come la passione per il nostro lavoro possa tradursi in un concreto aiuto per chi ne ha più bisogno. Ogni chef, pasticcere, panificatore, pizzaiolo, sommelier, maître e dj che partecipa porta non solo la sua arte, ma anche un pezzo del suo cuore, rendendo questo evento un vero e proprio simbolo di solidarietà e eccellenza campana. Invitiamo tutti a partecipare numerosi e a unirsi a noi in questa giornata di gusto e beneficenza”.

Cuorebuonodichef è la dimostrazione tangibile di come la gastronomia possa essere un veicolo potente per il cambiamento sociale, unendo le persone attorno a valori di altruismo e supporto reciproco. L’evento è previsto alle ore 20 di mercoledì 16 luglio 2025 e gode anche del patrocinio morale dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella: è un’occasione da non perdere per gustare prelibatezze uniche e sostenere una causa di vitale importanza. Location l’area esterna dell’istituto comprensivo Don Milani-plesso Parrella (viale Francesco Coscia). Donazione prevista 30 euro, l’intero ricavato sarà devoluto alla sottosezione Unitalsi di Torre del Greco. Saranno 64 i professionisti impegnati: chef, pasticceri, panificatori, pizzaioli, maître, sommelier, dj di spicco del panorama campano. Le aziende sostenitrici sono 46.

Le modalità per partecipare sono diverse: effettuare un bonifico dell’importo totale del contributo direttamente sul conto della sottosezione torrese (Iban IT14U0503404040000000003582) intestato a Unitalsi con la causale “Charty dinner Cuorebuonodichef ” indicando i relativi nominativi (l’ingresso è garantito esibendo la ricevuta del bonifico); acquistare direttamente i biglietti presso il partner “cioccolateria Felici e Fondenti” in via Roma a Torre del Greco (l’ingresso è garantito esibendo il biglietto in originale); acquistare direttamente i biglietti dai volontari dell’Unitalsi; prenotare i biglietti direttamente al link https://forms.gle/dvCg2srDHvVD4ZJq9 lasciando il numero di partecipanti e i nominativi; la sera dell’evento sarà possibile versare la donazione e ritirare il biglietto d’ingresso direttamente al desk dei volontari; prenotare i biglietti direttamente sulla pagina Facebook di Unitalsi, lasciando il numero di partecipanti e i nominativi, la sera dell’evento sarà possibile versare la donazione e ritirare il biglietto d’ingresso direttamente al desk dei volontari; presentarsi direttamente senza prenotazione la sera dell’evento direttamente al desk dei volontari all’ingresso e versare il contributo di partecipazione (ingresso soggetto a disponibilità di posto)

