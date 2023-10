La forza delle donne, la mostra dell’artista coreana Jeamin Seung al Museo della Moda di Napoli

Si intitola significativamente “La forza delle donne”, la mostra di arti applicate, a cura della pittrice coreana Jeamin Seung e della designer di moda e tessuti Younmin Chung che inaugurerà giovedì 12 ottobre alle 18.30 nella sede del Museo della Moda di Napoli in Piazzetta Mondragone n. 18. Un allestimento interamente incentrato sul tema dell’abilità delle donne, cuore dell’opera delle due artiste. Motivo di fondo dei lavori esposti, quadri, sculture e tessuti, è il melograno, simbolo ricorrente in Oriente e Occidente di fertilità, che evoca il concetto di donna intesa come matrice, emblema di maternità e vitalità. Una vitalità che Jeamin Seung ha rintracciato assimilando i semi del melograno alle cellule, come unità primaria della vita. Una cooperazione, quella tra Seung e Chung, nata in occasione della mostra per il Museo della Moda, per il quale hanno lavorato, pur nel rispetto delle proprie diversità, alla creazione di un nuovo linguaggio artistico, ricco e beneagurante come i frutti da cui nasce il tutto. L’iniziativa vuole evidenziare “l’importanza di celebrare la data del 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, fungendo da stimolo alla reazione e non già alla riaffermazione di una atavica resilienza” dichiara la Presidente Avvocato Maria d’Elia. La mostra, allestita da Donatella Dentice Daccadia, rappresenta un’evoluzione nel percorso artistico di Jeamin Seung che afferma “la collaborazione con il Museo della Moda di Napoli, ha rinverdito e corroborato la mia ispirazione artistica” anche in virtù del confronto costruttivo e continuo con la designer di moda e tessuti Younmin Chung, capace di regalarmi un meraviglioso senso di sorellanza e comunanza”.