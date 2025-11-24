La Farnesina segue il caso della minore in Iran

L’Ambasciata d’Italia a Teheran sta seguendo il caso della minore F. sin dalla prima segnalazione nel novembre 2023.

Il padre, Sig. Andrea Papale, giunto in Iran a inizio novembre, ha presentato richiesta di un documento di viaggio provvisorio per la figlia, per poter lasciare il Paese. La madre, temporaneamente assente dal Paese ma raggiunta telefonicamente dalla Sede, ha informato più volte l’Ambasciata d’Italia di non acconsentire all’espatrio della figlia dall’Iran in sua assenza. La minore, cittadina anche britannica e iraniana, risulta essere residente a Teheran con la madre. L’Ambasciata d’Italia sta lavorando per facilitare un’intesa tra i genitori. La prima udienza del ricorso per l’affidamento della minore presso il Tribunale di Caltagirone è prevista per gennaio 2026.