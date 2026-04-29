La Commissione propone un piano per norme dell’UE più semplici, chiare e meglio applicate

La Commissione europea ha presentato ieri il suo piano per modernizzare il processo legislativo dell’UE, garantendo che le leggi siano più chiare, più semplici, più efficacemente applicate, basate su prove solide e meglio allineate alle esigenze dei cittadini e delle imprese.

Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, ha dichiarato: “L’Europa ha bisogno di una legislazione chiara e coerente che risponda pienamente alle esigenze dei nostri cittadini e delle nostre imprese. Oggi realizziamo il nostro piano per rendere il processo legislativo dell’UE più efficiente, più efficace e più trasparente. Applicheremo la semplicità fin dalla progettazione e continueremo a garantire che ogni regola sia supportata da solide prove. Ma non è tutto: affronteremo anche la sovraregolamentazione, accelereremo l’applicazione e risaneremo il nostro attuale corpus legislativo. Si tratta di un contributo fondamentale per rafforzare la nostra competitività.”

La Commissione interverrà in cinque settori:

Semplicità di progettazione: La legislazione dell’UE deve essere di facile comprensione, applicazione e applicazione. La Commissione mira a integrare la “semplicità fin dalla progettazione” in ogni proposta, garantendo chiarezza su chi deve agire, su come conformarsi e sulle conseguenze della non conformità.

La legislazione dell’UE deve essere di facile comprensione, applicazione e applicazione. La Commissione mira a integrare la “semplicità fin dalla progettazione” in ogni proposta, garantendo chiarezza su chi deve agire, su come conformarsi e sulle conseguenze della non conformità. Rafforzare il quadro per legiferare meglio: il sistema “Legiferare meglio” stabilisce i principi che la Commissione europea segue nella preparazione di nuove iniziative. È già tra i più avanzati al mondo. Sarà ulteriormente migliorata per migliorare la trasparenza, il coinvolgimento dei portatori di interessi e l’efficienza.

il sistema “Legiferare meglio” stabilisce i principi che la Commissione europea segue nella preparazione di nuove iniziative. È già tra i più avanzati al mondo. Sarà ulteriormente migliorata per migliorare la trasparenza, il coinvolgimento dei portatori di interessi e l’efficienza. Regolamentazione della pulizia profonda: se da un lato l’Unione continua a perseguire politiche ambiziose, dall’altro deve anche mettere in ordine il suo ampio stock di legislazione esistente. Un piano d’azione affronterà le incoerenze, le sovrapposizioni e le disposizioni eccessivamente complesse in 12 settori prioritari.

se da un lato l’Unione continua a perseguire politiche ambiziose, dall’altro deve anche mettere in ordine il suo ampio stock di legislazione esistente. Un piano d’azione affronterà le incoerenze, le sovrapposizioni e le disposizioni eccessivamente complesse in 12 settori prioritari. Affrontare il problema della sovraregolamentazione regolamentare: la Commissione aiuterà gli Stati membri a individuare e affrontare la complessità e gli ostacoli inutili al mercato unico laddove applichino requisiti più rigorosi o più ampi di quelli stabiliti dal diritto dell’UE.

la Commissione aiuterà gli Stati membri a individuare e affrontare la complessità e gli ostacoli inutili al mercato unico laddove applichino requisiti più rigorosi o più ampi di quelli stabiliti dal diritto dell’UE. Applicazione più rapida e rigorosa: la Commissione rafforzerà l’applicazione del codice del mercato unico in determinati settori strategici. Si porrà inoltre l’accento sulla riduzione del numero di procedimenti di infrazione di lunga data.

In un momento di profondi cambiamenti a livello mondiale, un quadro normativo efficiente ed efficace è essenziale per la competitività europea. Norme più semplici, meglio concepite e di più facile attuazione contribuiranno pertanto a liberare il potenziale economico e a promuovere un mercato unico più dinamico e integrato.

Il Parlamento europeo e il Consiglio sono partner essenziali per contribuire a realizzare gli obiettivi delineati nella presente comunicazione. A tal fine, la Commissione invita i colegislatori a garantire che i principi della “semplicità fin dalla progettazione” e del “legiferare meglio” siano applicati in modo coerente, da ciascuna istituzione, durante ogni processo legislativo.