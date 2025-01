La BCP incontra le imprese del territorio per promuovere imprenditorialità e sviluppo sostenibile

Una tavola rotonda con le imprese del distretto CIS/Interporto.

La Banca di Credito Popolare (BCP), in collaborazione con il Nola Business Park, organizza il convegno “Banca e Finanziaria Regionale: il contributo allo sviluppo delle imprese e all’economia sostenibile“, un evento pensato per approfondire il ruolo delle banche di prossimità e delle finanziarie regionali nel sostenere le imprese del territorio e favorire la crescita economica sostenibile.

L’incontro si terrà il 28 gennaio 2025, presso il Centro Congressi dell’Interporto di Nola, dalle ore 9:30 alle ore 13:00, e sarà arricchito da una tavola rotonda con i rappresentanti di importanti aziende campane, esempi di eccellenza nel panorama nazionale del Made in Italy.

L’obiettivo del momento di confronto sarà individuare problemi ricorrenti e strategie di mitigazione delle criticità nelle relazioni tra imprese e finanziatori, ma anche analizzare le dinamiche e le metodologie di valutazione dei prodotti finanziari dell’Istituto a sostegno delle imprese.

Dopo i saluti introduttivi dell’AD del CIS e Interporto Campano Claudio Ricci e del Presidente BCP Mauro Ascione, parteciperanno alla tavola rotonda Mario Crosta Direttore Generale BCP, Paolo Aurilia CCO BCP e gli imprenditori Giuseppe Maiello, Presidente Gargiulo & Maiello S.P.A., Andrea Miranda, Presidente Kocca e Gianni Sorbino, A.D. Gruppo Sorbino Uomo S.P.A.

«Questo convegno rappresenta un’importante occasione per rafforzare il dialogo tra il sistema bancario e il tessuto imprenditoriale locale. Attraverso momenti di ascolto e di scambio come questo, come Banca di Credito Popolare il nostro obiettivo è quello di supportare le imprese nel loro percorso di crescita e innovazione, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e allo sviluppo del territorio», ha dichiarato Mario Crosta, Direttore Generale di Banca di Credito Popolare.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.