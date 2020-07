La BCP a sostegno delle imprese locali: importante operazione con Original Marines

La Banca di Credito Popolare conferma la propria mission di istituto di credito a sostegno della crescita delle aziende del proprio territorio.

La sinergia tra BCP e misure di sistema, nello specifico Garanzia Italia di Sace, danno impulso al tessuto produttivo nella regione, toccando una storica realtà economica campana.

Nel mese di giugno si è perfezionata l’erogazione da parte della BCP di un finanziamento con Garanzia Italia di Sace al 90% di 4milioni di euro, finalizzato a sostenere il capitale circolante della Original Marines Spa, per favorire la ripresa dopo il periodo di lockdown.

In particolare, il finanziamento ha contribuito all’implementazione delle misure poste in essere da Original Marines a sostegno dei propri dipendenti, oltre 1.100 tra sede centrale e rete di negozi, ritenute da parte del top management di assoluta priorità durante il periodo di lockdown e di fermo dell’attività produttiva e commerciale. Original Marines, storica azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di abbigliamento per bambini, è presente in Italia con 500 punti vendita e all’estero con oltre 140 store tra Europa, Asia e Africa.

L’operazione conclusa dimostra la piena operatività della Banca di Credito Popolare su tutte le possibili soluzioni previste dal Decreto Liquidità

In questa difficile situazione la Banca di Credito Popolare conferma dunque la propria efficienza nel supportare le aziende del territorio grazie a procedure snelle e veloci che consentono di finalizzare agevolmente, sulla base di specifici requisiti, l’ottenimento di liquidità.