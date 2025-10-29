Fonte e foto sportello dei diritti

Kenya – Precipita aereo con turisti a bordo: 11 morti

Un piccolo aereo che trasportava turisti stranieri si è schiantato in Kenya mentre era diretto a una riserva naturale. Secondo Stephen Orinde, rappresentante del governo della contea di Kwale, si teme che tutti gli undici passeggeri siano morti nell’incidente aereo. L’ aereo che trasportava turisti stranieri si è schiantato mentre era in volo verso la famosa Riserva Nazionale del Masai Mara. Dopo l’impatto, l’aereo ha preso fuoco ed è bruciato completamente, hanno dichiarato le autorità. Secondo la Mombasa Air Safari, a bordo c’erano dieci turisti e un pilota, tra cui otto ungheresi e due tedeschi. Tutti sarebbero morti, compreso il pilota keniota. “Purtroppo non ci sono sopravvissuti”, ha dichiarato la compagnia in un comunicato. Le autorità avevano precedentemente segnalato la morte di dodici passeggeri. Il CEO di Mombasa Air, John Cleave, ha dichiarato che la compagnia ha mobilitato la sua squadra di pronto intervento, che sta collaborando con le autorità locali. “I nostri cuori e le nostre preghiere sono con tutti coloro che sono stati colpiti da questo tragico evento”, si legge nella dichiarazione. Secondo l’Autorità per l’Aviazione Civile del Kenya, l’incidente è avvenuto intorno alle 8:30 di oggi, 28 ottobre 2025, ora locale nella regione costiera di Kwale. L’aereo era in volo da Diani alla famosa Riserva Nazionale del Masai Mara. Secondo l’emittente televisiva keniota Citizen TV, i corpi dei passeggeri sono stati bruciati fino a diventare irriconoscibili. La causa dell’incidente non è ancora nota. Le squadre di soccorso della Croce Rossa keniota hanno segnalato cattive condizioni meteorologiche sul luogo dell’incidente. Stephen Orinde ha anche dichiarato alla BBC: “Il tempo qui non è molto buono al momento. Piove dalle prime ore di questa mattina e c’è molta nebbia, ma non possiamo pregiudicare l’esito”. L’aereo precipitato, registrato “5Y-CCA”, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, era un Cessna 208B Grand Caravan. Secondo un articolo del quotidiano keniota “Star”, l’aereo, costruito nel 2007, è considerato affidabile.