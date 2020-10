Juventus – Napoli: stangata del giudice sportivo per gli azzurri, 3-0 a tavolino e un punto di penalizzazione

Stangata per il Napoli. È arrivata la sentenza del giudice sportivo in merito a Juventus-Napoli, gara non disputata dopo la decisione dell’Asl partenopea di disporre l’isolamento per i calciatori azzurri in seguito alla positività di Elmas e Zielinski. 3-0 a tavolino e un punto di penalizzazione per la squadra di Gattuso. Ora il club è pronto a presentare ricorso.