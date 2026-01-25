MERET 6: incolpevole sui gol subiti, passivo pesante. Impallinato
DI LORENZO 5,5: in difficoltà sulle scorribande di Yildiz, resta ancorato con qualche sbavatura di troppo. Affannato
BUONGIORNO 5,5: gran salvataggio sulla linea nel primo tempo, poi crolla insieme ai compagni. Affondato
JUAN JESUS 4,5: non demerita nel primo tempo, gravissimo l’errore che spiana la strada al 2-0 juventino. Sciagurato
GUTIERREZ 5,5: prova a spingere ma con scarsi risultati. Impegno e poco altro. Inconcludente (dal 73′ BEUKEMA s.v.)
LOBOTKA 5: perde il duello con Thuram, non riesce a garantire le solite geometrie in mezzo al campo. Invisibile
MCTOMINAY 5: nessun inserimento degno di nota, trova pochissimi varchi. Fatica anche in copertura. Irriconoscibile
SPINAZZOLA 5: troppo morbido su David in occasione del gol, non è il solito motorino sulla fascia. Molle
VERGARA 6,5: gara di personalità e qualità. Tante sgroppate e giocate importanti, l’unico azzurro veramente pericoloso. Astro nascente (dal 79′ LUKAKU s.v.)
ELMAS 5: poco nel vivo del gioco, non riesce a fare il solito lavoro da collante tra centrocampo e attacco. Evanescente (dal 70′ GIOVANE 5,5: esordisce in un momento delicato della gara, non riesce ad incidere. Da rivedere)
HOJLUND 5,5: affossato in area da Bremer, era rigore ma l’arbitro lascia correre. Nel complesso ottiene pochi palloni giocabili. Truffato
YouTube
RSS