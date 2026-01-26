Juventus- Napoli: 3-0. Azzurri stanchi, ma arbitro e Var ancora decisivi contro il Napoli

La Juventus batte il Napoli per 3-0, grazie alle reti di David (22°), Yldiz (77°) e Kostic (86°). Vittoria meritata dai bianconeri, che hanno avuto il merito di non commettere errori nell’arco dei 90 minuti. Dall’altro lato, un Napoli stanco per le scarse rotazioni, ha subito la maggiore freschezza fisica degli avversari.

Purtroppo, però, anche in questa gara dobbiamo sottolineare 2 errori arbitrali che hanno inciso su risultato finale. Sul primo gol della Juve c’è un evidente fallo di Locatelli su Di Lorenzo ignorato da Mariani e Doveri. Al 40° Bremer stende Hojlund in area: rigore netto, ignorato dagli arbitri.

Tabellino

JUVENTUS: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso (60′ Kostic) Locatelli (87′ Koopmainers), Thuram; Conceicao (60′ Cabal), McKennie, Yildiz (88′ Gatti) David (77′ Miretti). All. Spalletti

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola, Vergara (79′ Lukaku), Elmas (70′ Giovane) Hojlund. All. Conte

Arbitro: Mariani di Aprilia

Marcatori: 22′ David, 77′ Yildiz, 86′ Kostic

Note: ammoniti Juan Jesus, Yildiz, Vergara

Di seguito le parole dei protagonisti azzurri al termine della gara, riportate dai canali ufficiali della società.

Questo il commento del tecnico Antonio Conte:

“E’ stata una partita equilibrata per oltre un’ora. Poi dopo che abbiamo concesso il secondo gol si è chiusa la gara. Complimenti alla Juventus, ma anche complimenti ai miei ragazzi che stasera hanno dato tutto”

“Questa sera abbiamo buttato il cuore oltre l’ostacolo, però non è stato sufficiente. Sappiamo che stiamo navigando in un mare agitato, ma dalla barca non scendiamo perchè vogliamo combattere con tutte le nostre forze”

“Abbiamo tanti mesi davanti, ci sono ancora obiettivi che vogliamo raggiungere e cercheremo di fare del nostro meglio. Ho un gruppo serio che sta dando tutto, sono orgoglioso dei miei calciatori per quello che stanno esprimendo come impegno e andiamo avanti con fiducia e convinzione”

Giovanni Di Lorenzo analizza il match:

” E’ una sconfitta che ci fa molto male anche perchè eravamo in partita fino a poco dalla fine. Forse c’era un rigore per su Hojlund, dal campo ci sembrava fallo, però è stato deciso diversamente”

“Dobbiamo reagire subito perchè mercoledì abbiamo una sfida fondamentale per la Champions. Bisogna immediatamente rialzarsi e cercare di dare il massimo per un obiettivo molto importante”

Alessandro Buongiorno esprime la sua amarezza:

“Siamo stati in partita fino all’1-0, avremmo meritato anche qualcosa in più. Poi purtroppo non siamo riusciti a raddrizzare la gara, ma il gruppo sta dando il massimo”

“C’è delusione però bisogna tenere duro e avere lo spirito giusto per ripartire. Nonostante le difficoltà la squadra si sta sacrificando e riesce a essere unita oltre alle difficoltà. Adesso guardiamo avanti e riprendiamo la nostra strada con determinazione”