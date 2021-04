Juventus- Napoli: 2-1. Non basta Insigne: Ronaldo, Dybala ed il Var regalano la vittoria alla Juventus

Un buon Napoli esce sconfitto dall’Allianz Stadium per 2-1: di Ronaldo, Dybala e Insigne le reti del match. Decisive le scelte di Marani che, inspiegabilmente, nega un rigore nettissimo su Zielinski sul finire del primo tempo. Partita ben giocata dagli uomini di Gattuso, che soffrono però sul lato di Hysaj che lascia troppo spazio a Chiesa, autore dell’assist vincente in occasione della prima rete.

Nella ripresa azzurri padroni del campo, ma una giocata di Dybala, chiude la partita, riaperta nel finale solo dal rigore di Insigne, alla prima rete allo Stadium. Sconfitta immeritata, che però lascia ancora aperti i giochi Champions; la rete finale di Insigne, regala un leggerissimo vantaggio agli uomini di Gattuso, in caso di arrivo a pari punti.

Tabellino

Juventus – Napoli: 2-1 (pt 1-0)

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj (76′ Mario Rui), Demme (54′ Osimhen), Fabian Ruiz (88′ Petagna), Lozano (54′ Politano), Zielinski, Insigne, Mertens (76′ Elmas). A disp.Ospina, Contini, Cioffi, Manolas, Maksimovic, Lobotka, Bakayoko. All.Gennaro Gattuso

Juventus: Buffon, Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro, Cuadrado (69′ McKennie), Bentancur, Rabiot, Chiesa (80′ Arthur), Ronaldo, Morata (69′ Dybala). All. Andrea Pirlo

Arbitro: Mariani di Aprilia

Marcatori: 13′ Ronaldo, 73′ Dybala, 90′ L. Insigne rig.

Note: ammoniti Alex Sandro, Rrahmani, Koulibaly