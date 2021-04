Juventus – Napoli 2-1, le pagelle: Zielinski e Di Lorenzo i migliori. Male Hysaj, Lozano e Mertens

MERET 6: non ha grosse colpe sulle reti bianconere. Gran parata su Chiesa che era però in fuorigioco. Bene con i piedi. Incolpevole

HYSAJ 5: va in costante difficoltà sulle scorribande di Chiesa, che lo punta continuamente come in occasione del primo gol. Un po’ meglio nella ripresa ma in difficoltà. Ubriacato (dal 76′ MARIO RUI s.v.)

RRAHMANI 6: diverse chiusure importanti nel primo tempo, una sbavatura nella ripresa rischia di mandare in porta la Juve. Nel complesso tiene bene giocando con attenzione. Lucido

KOULIBALY 6: buona partita, non ha responsabilità sulle reti bianconere. Guida la difesa con autorità, non mancano interventi vigorosi ed efficaci. Attento

DI LORENZO 6,5: Ronaldo si stacca bene dalla sua marcatura sul gol. Il terzino azzurro alza i giri del motore e solca la fascia per l’intera gara spingendo tanto. Impegna anche Buffon. Pendolino

DEMME 5,5: baricentro troppo basso, soffre la pressione dei mediani avversari. Si limita al passaggio corto facendo fatica ad impostare. Tocca pochi palloni, manca il suo dinamismo. Nascosto (dal 54′ OSIMHEN 6: buon impatto sul match, garantisce maggiore fisicità e presenza in area. De Ligt mura un suo tiro a botta sicura, si guadagna il penalty. Sgusciante)

FABIAN RUIZ 6: primo tempo in sordina, nella ripresa più nel vivo del gioco alzando ritmo e raggio d’azione. Ci prova presso da fuori, è mancata forse un po’ di precisione. Attivo (dall’89’ PETAGNA s.v.)

LOZANO 5: non entra mai in partita. Fatica a trovare profondità e tagli, rischia il rigore su Chiesa con un’entrata sconsiderata. Lontano parente del Lozano che conosciamo. Abulico (dal 54′ POLITANO 6: entra con lo spirito giusto. Innesca un duello a tutta velocità con Chiesa, si propone con grande forza e dinamismo. Elettrico)

ZIELINSKI 6,5: disegna giocate sublimi tra le linee, con tunnel, veli e sterzate che creano scompiglio. Fallisce una ghiotta chance ad inizio gara, è lui la luce della manovra offensiva. Delizioso

INSIGNE 6: si vede a sprazzi, non trova molti varchi per incidere ma non mancano giocate di qualità. Riapre la gara al 90′ dal dischetto e partecipa al forcing finale. Generoso

MERTENS 5: pochi palloni giocabili per lui, non riesce mai a rendersi pericoloso. Tocca qualche pallone in più quando arretra sulla trequarti ma nel complesso combina poco. Evanescente (dal 76′ ELMAS s.v.)