Juventus – Napoli: 1-1. Tanto rammarico per gli azzurri, che avrebbero meritato la vittoria

Finisce 1-1 all’Allianz Stadium tra Juventus e Napoli: a Mertens risponde Chiesa. Spalletti con gli uomini contati riesce a mettere in campo un 11 equilibrato, nonostante molti in ritardo di condizione e con Ghoulam alla prima da titolare. Napoli compatto e padrone del campo, nonostante le tante defezioni, Juve arruffona e fortunata. Ai punti, avrebbero meritato gli uomini di Spalletti, ben messi in campo, ma che nel finale hanno risentito dello sforzo fisico. Episodio dubbio nella ripresa: De Ligt scalza Di Lorenzo in area, ma per Sozza non è fallo.

Tabellino

Juventus – Napoli: 1-1 (pt 0-1)

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Rugani, Alex Sandro (30′ st De Sciglio); McKennie, Locatelli, Rabiot (21′ st Bentancur); Bernardeschi (21′ st Dybala), Morata (30′ st Kean), Chiesa (36′ st Kulusevski). A disposizione: Perin, Senko, Arthur. Allenatore: Allegri

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ghoulam; Demme, Lobotka (47′ st Zanoli); Politano (31′ st Elmas), Zielinski, Insigne; Mertens (44′ st Petagna). A disposizione: Marfella, Idasiak, Costanzo, Spedalieri, Vergara, Petagna. Allenatore: Domenichini (Spalletti indisponibile)

ARBITRO: Sozza di Seregno

MARCATORI: 23′ pt Mertens (N), 9′ st Chiesa (J)

NOTE: Ammoniti: Alex Sandro (J), Demme (N). Recupero: 1′ pt, 7′ st.