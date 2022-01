Juventus – Napoli 1-1, le pagelle: Mertens un cecchino, bene difesa e mediana

OSPINA 6: qualche buon intervento, tradito dalla deviazione di Lobotka sul gol di Chiesa. Fa ripartire bene l’azione da dietro, presente sulle palle alte. Sicuro

DI LORENZO 6,5: copre vaste porzioni di campo facendo bene entrambe le fasi. Importante in alcune chiusure, spinge molto. La stanchezza sembra non esistere per lui. Motorino

JUAN JESUS 6,5: altra prova di personalità e concentrazione. Dopo una sbavatura iniziale non sbaglia nulla lasciando le briciole agli attaccanti bianconeri. Invalicabile

RRAHMANI 6,5: solita prestazione di sostanza e grande senso della posizione. Non ha colpe sul gol, sempre pulito e puntuale negli interventi. Inossidabile

GHOULAM 6,5: disputa una gara intera dopo tanto tempo e regge bene fino alla fine. Non lascia buchi alle sue spalle, duetta bene con Insigne. Ritrovato

DEMME 6,5: conferisce equilibrio e dinamismo in mediana, riesce ad alzare il baricentro quando la Juventus spinge. Non sbaglia nessun appoggio. Preciso

LOBOTKA 6,5: veloce di gamba e di pensiero, smista la palla con maestria. Gli manca un po’ lo spunto per verticalizzare ma comanda bene il gioco. Metronomo (dal 91′ ZANOLI s.v.)

POLITANO 6,5: tra i più pericolosi. Anche se nella scelta finale non sempre è preciso arriva spesso sul fondo dando l’impressione di poter creare pericoli. Lavora alla grande il pallone per la rete di Mertens. Iperattivo (dal 76′ ELMAS s.v.)

ZIELINSKI 6,5: galleggia tra le linee creando diversi problemi ai bianconeri. Ci prova spesso da fuori, cala alla distanza ma nel complesso disputa una buona gara. Convinto

INSIGNE 6: tocca tanti palloni aprendo il gioco con qualità. Avvia l’azione che porta al gol del vantaggio, si sacrifica molto in ripiegamento. Manca però il feeling con la porta avversaria. Generoso

MERTENS 7: trova il gol dell’1-0 con un diagonale chirurgico, nella ripresa il portiere juventino gli nega la doppietta. Si conferma il terminale offensivo più in forma degli azzurri. Cecchino (dall’88’ PETAGNA s.v.)