Juve Stabia – Turris: 4-1. Le parole di Caneo: “Dobbiamo valutare le cose buone che abbiamo fatto”

Dopo l’ennesima sconfitta, ai microfoni, come di consueto, c’è il tecnico corallino Bruno Caneo.

“Basta poco per rovinare le partite, mi riferisco anche alla gestione dei cartellini, noi al primo fallo ammoniti, loro no. Il rigore non c’è! Per quanto riguarda la partita, dovevamo stare più attenti”. Ecco l’analisi della gara di mister Caneo.

Sui valori tecnici dice: “Dobbiamo migliorare, abbiamo fatto una buona partita però abbiamo sbagliato qualcosa sulla scelta del passaggio e sulla finalizzazione. Abbiamo pressato molto e da questo punto di vista sono soddisfatto. Non sono però soddisfatto della fase difensiva”. Poi torna sulla partita: “Dobbiamo valutare le cose buone che abbiamo fatto, la difesa deve stare attenta e non guardare la partita in certe situazioni e l’attacco deve cercare di fare più gol possibili. Bisogna avere più fiducia in questi attaccanti”.

E infine conclude parlando delle sostituzioni di Persano e Boiciuc: “Per dare un po’ di qualità in più ed avere alternative più fresche li ho sostituiti”.