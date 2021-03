Juve Stabia – Turris: 4-1. Corallini surclassati nel derby

Ancora una sconfitta, l’ennesima per i corallini, che perdono 4-1 il derby con la Juve Stabia nonostante la buona prestazione per lunghi tratti e il pareggio sfiorato molte volte.

Primo tempo

Al 12′ si divora il vantaggio la Juve Stabia con Fantacci, che a portiere battuto, da zero metri, calcia alto.

Al 13′ anche la Turris vicinissima al vantaggio con Persano, che a tu per tu con Lazzari si fa ipnotizzare. Palla in angolo.

Al 22′ Juve Stabia in vantaggio con Marotta, che dagli 11 metri spiazza Abagnale e sblocca il derby.

Al 25′ raddoppio della Juve Stabia ancora con Marotta, che appoggia in porta dopo che Abagnale ha provato a salvare un pallone che si era impennato ed era in procinto di entrare in rete.

Al 34′ accorcia le distanze la Turris con Giannone, che calcia una punizione dai 30 metri, errore di Lazzari e pallone in porta.

Al 35′ si divora il pareggio Persano, che raccoglie un cross dalla destra di Ferretti ma di testa manda fuori.

Al 40′ ottima giocata di Boiciuc che poi calcia in diagonale, Lazzari si allunga ed evita il pari.

Al 43′ corallini ancora vicini al pareggio con Giannone, che calcia un angolo direttamente in porta ma il pallone esce di poco fuori.

Al 45′ ancora Giannone che ci prova da punizione, ottima risposta di Lazzari.

Secondo tempo

Al 52′ la Turris si divora il pareggio. Romano raccoglie il pallone dopo una deviazione da angolo e calcia alto a porta vuota.

Al 53′ tripletta di Marotta, che dopo il palo colpito da Fantacci è quello più rapido a ribadire in rete.

Al 55′ Garrattoni realizza il poker.

Al 57′ ancora un gol divorato dalla Turris con Alma, che a botta sicura si fa murare il tiro.

I corallini nel turno infrasettimanale affronteranno tra le mura amiche il Catania, e saranno obbligati a vincere alla luce di una classifica ormai compromessa.