Juve Stabia – Turris: 3 – 0. Corallini mai in partita nel derby. La Juve Stabia chiude la pratica nei primi 45 minuti

Cade la Turris, che perde il derby contro i rivali della Juve Stabia per 3-0.

I padroni di casa chiudono la partita in 45 minuti, grazie alla doppietta di Eusepi ed al gol di Stoppa.

Brutta prova degli uomini di Caneo che non entrano mai in campo e non risultano mai pericolosi.

Primo tempo

Al 17′ vantaggio della Juve Stabia con Eusepi che dopo un tiro di Bentivegna deviato sul palo da Perina, è bravo a ribadire in rete.

Al 39′ raddoppio della Juve Stabia con Stoppa, che passa in mezzo a due difensori e sull’uscita di Perina la mette dentro.

Al 44′ prima grande occasione per la Turris. Leonetti colpisce di testa su un cross di Nunziante, ma il pallone supera di poco la traversa.

Al 45′ tris della Juve Stabia, ancora Eusepi va via a Varutti, si trova davanti al portiere e non sbaglia.

Secondo tempo

Al 62′ vicini al poker i padroni di casa con Bentivegna, che a tu per tu con Perina colpisce la traversa.

Al 74′ ci prova Pavone dal limite dell’area, ma il pallone finisce al lato del palo.

Finisce dunque con una sconfitta per la Turris il derby. I corallini saranno ora chiamati a riscattarsi mercoledì nel turno infrasettimanale contro il Monterosi Tuscia.

IL TABELLINO:

JUVE STABIA (4-3-3): Dini; Donati, Troest, Caldore, Panico; Altobelli (41’st Scaccabarozzi), Schiavi, Davì (33’st Squizzato); Stoppa (41’st Guarracino), Eusepi (33’st Evacuo), Bentivegna (41’st Della Pietra). All: Novellino.

A disp: Russo, Tonucci, De Silvestro, Dell’Orfanello, Cinaglia, Esposito, Ceccarelli.

TURRIS (3-4-3): Perina; Manzi, Di Nunzio, Varutti; Finardi (30’st Loreto), Franco (13’st Zampa), Tascone (30’st Bordo), Nunziante; Giannone (33’st D’Oriano), Santaniello (13’st Pavone), Leonetti. All: Caneo.

A disp: Abagnale, Colantuono, Sbraga, Zanoni, Iglio, Nocerino.

ARBITRO: Carella di Bari.

NOTE: ammoniti Tascone, Troest, Davì, Finardi, Zampa.