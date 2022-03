Italia-Svizzera. Firmato accordo sul reciproco riconoscimento delle targhe-prova

Il Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciatore Ettore Francesco Sequi, e la Segretaria di Stato al Dipartimento Federale degli Affari Esteri svizzero, Livia Leu, hanno firmato oggi a Berna l’accordo sul reciproco riconoscimento delle targhe-prova.

Il testo, frutto di un lungo negoziato, consentirà la circolazione su strada dei veicoli su cui debbano essere effettuate prove tecniche, dimostrazioni o trasferimenti per finalità di vendita.

L’accordo avrà un impatto positivo per i cittadini delle aree frontaliere, in quanto favorisce gli scambi commerciali tra i numerosi operatori italiani e svizzeri che, in specie nelle zone di confine, svolgono la propria attività nel settore dell’automotive.