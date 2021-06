Italia – Svizzera 3-0, Mancini: “I ragazzi sono stati bravissimi, vittoria dedicata a tutti gli italiani che stanno soffrendo”

Con la qualificazione agli Ottavi di finale già in tasca, a Roberto Mancini sarà sufficiente non perdere domenica contro il Galles per chiudere il girone al primo posto ed eguagliare il record di Vittorio Pozzo, il Ct due volte campione del mondo che negli anni Trenta inanellò una serie di 30 risultati utili consecutivi. Più dei primati però a Mancini interessano i trofei e il sogno resta quello di riportare l’Italia sul tetto d’Europa 53 anni dopo l’unico successo datato 1968. Intanto il primo obiettivo è stato centrato, una qualificazione agli Ottavi di finale arrivata con una partita di anticipo e senza patemi, grazie ad un’altra vittoria netta e meritata dopo quella nel match inaugurale con la Turchia: “Abbiamo vinto la partita pensando di volerla vincere a tutti i costi – spiega Mancini – li abbiamo presi alti, abbiamo avuto occasioni. I ragazzi sono stati bravissimi. Era il secondo match in cinque giorni, faceva un gran caldo. Hanno speso tanto”.

Anche la Svizzera come la Turchia non ha fatto una gran figura, subendo tantissimo e rendendosi pericolosa solo in un’occasione: “La Svizzera è una squadra forte, è stata una partita durissima. Avremmo potuto fare gol prima, abbiamo sofferto quando c’era da soffrire ma alla fine è una vittoria meritata”. Adesso tocca al Galles e basterà un pareggio per il primato nel girone: “Noi dobbiamo giocare per vincere anche la prossima – avverte il Ct – vedremo quello che accadrà. Fino ad oggi i ragazzi sono stati bravi, ma la strada è ancora lunga. In questo Europeo ci sono Francia, Portogallo, Belgio, tutte squadre cresciute nel tempo, prima di noi, e quindi è normale che siano più avanti. Ma nel calcio tutto può accadere, nulla è scontato”. Infine arriva la dedica: “A tutti gli italiani che stanno soffrendo in questo momento”.

Manuel Locatelli si gode una serata che non dimenticherà mai, stringendo tra le mani il premio di migliore in campo. Aveva segnato solo un gol in Nazionale, in novanta minuti ne ha realizzati due che valgono una qualificazione agli Ottavi di finale di un Europeo: “Sono felice e orgoglioso, faccio parte di un gruppo fantastico. Il primo gol è stato bellissimo, su assist di Berardi, lo dedico alla mia famiglia e alla mia fidanzata. Il secondo è per tutti gli italiani, speriamo di regalare altre emozioni. Ora voglio rimanere con i piedi per terra e godermi l’Europeo e questo gruppo fantastico”. Gran parte del merito del primo gol è di Domenico Berardi, che con Locatelli ha un feeling particolare: “Io e Locatelli ci conosciamo benissimo – dichiara l’attaccante del Sassuolo – è stato bravo a darmi la palla e a continuare l’azione. Sono contento per lui, ha fatto una grande partita. Questo gruppo è fantastico”. C’è poco tempo però per festeggiare perché tra quattro giorni l’Italia tornerà in campo per affrontare il Galles: “Dovremo dare il 100%. Arriva un’altra partita importante e dovremo cercare di vincere nuovamente”.