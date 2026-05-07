Italia lancia “Coalizione di Roma per Hormuz” con circa 40 Paesi e FAO

Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha co-presieduto oggi alla Farnesina, assieme al Ministro degli Esteri croato Grlić-Radman, in qualità di Presidente di turno del gruppo MED9, una riunione ministeriale per lanciare la nuova “Coalizione di Roma” per l’accesso ai fertilizzanti e la sicurezza alimentare nel contesto della crisi nello Stretto. La riunione ha visto la partecipazione in presenza, oltre che del Ministro Grlić-Radman, del Direttore Generale della FAO, Qu Dongyu, accompagnato dal Vice Direttore Generale Maurizio Martina, e di circa 40 tra Paesi e organizzazioni internazionali collegati da remoto, tra cui il Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC), la Lega degli Stati Arabi e l’Ufficio ONU per i Servizi di Progetto (UNOPS), a testimonianza dell’ampio interesse e della rilevanza globale dell’iniziativa.

Come evidenziato dal Ministro Tajani, la Coalizione di Roma è concepita come piattaforma inclusiva di dialogo e cooperazione tra i Paesi maggiormente interessati, con l’obiettivo di promuovere la continuità dei flussi di approvvigionamento, migliorare l’accesso ai fertilizzanti e rafforzare la resilienza dei sistemi agroalimentari. Le recenti interruzioni e i rischi per la libertà di navigazione nelle rotte marittime strategiche, in particolare a Hormuz, stanno già producendo un effetto domino sulle catene di approvvigionamento globali, con ripercussioni dirette sulla disponibilità e sui prezzi dei prodotti alimentari e degli input agricoli, inclusi i fertilizzanti.

Il titolare della Farnesina ha sottolineato come tali dinamiche aggravino ulteriormente l’insicurezza alimentare a livello globale, colpendo in modo particolare i Paesi più vulnerabili, soprattutto in Africa, dove fragilità strutturali, pressioni climatiche e forte dipendenza dalle importazioni alimentari amplificano il rischio di instabilità socio-economica e umanitaria. Le conseguenze si riflettono anche sulle dinamiche migratorie, con possibili impatti significativi sulle regioni limitrofe, inclusa l’Europa.

La riunione ha costituito un primo momento di confronto politico ad alto livello per discutere di possibili linee d’azione comuni, promuovere partenariati rafforzati e sostenere un approccio multilaterale alle sfide emergenti. La Coalizione di Roma si inserisce nel quadro del formato MED9++ per valorizzare il ruolo del Mediterraneo allargato come spazio strategico di dialogo, cooperazione e convergenza tra Europa, mondo arabo e Balcani occidentali. Un formato che il Ministro Tajani ha proposto di rendere permanente.