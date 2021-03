Fonte Figc.it

Italia – Irlanda del Nord 2-0, Mancini: “Primo tempo perfetto”. Bonucci: “L’entusiasmo ci può portare lontano”

“Il primo tempo è stato ottimo, il secondo lo rivediamo perchè potevamo fare meglio”: è il primo commento a caldo di Roberto Mancini dopo il triplice fischio dell’arbitro. L’Italia ha iniziato col piede giusto il cammino verso Qatar 2022, alla vigilia di altre due gare, entrambe in trasferta, contro Bulgaria e Lituania. “Il primo tempo è stato perfetto – continua il Commissario tecnico – perchè abbiamo fatto due gol e potevamo farne anche altri due. Le giocate erano veloci. Nel secondo tempo abbiamo tenuto più palla e l’abbiamo fatta girare meno velocemente, ma dopo cinque mesi ci può anche stare”.

Alla vigilia Mancini aveva definito l’Irlanda del Nord come l’avversaria più insidiosa: “Sapevamo che ci poteva mettere in difficoltà –conferma – e infatti nel secondo tempo abbiamo rischiato troppo.Immobile? Per un attaccante è fondamentale segnare. Ha fattoun’ottima partita, siamo felici per lui e speriamo che gli attaccanti facciano tutti come lui”. L’Italia, prima dell’inizio della gara, ha ricordato cinque campioni azzurri scomparsi di recente (Pietro Anastasi, Mario Corso, Pierino Prati, Mauro Bellugi e Paolo Rossi), ma anche il giovane centrocampista della Primavera della Lazio ed ex azzurrino Daniel Guerini deceduto in un incidente stradale: “Una tragedia immane – ha sottolineato il ct – sono cose che non possono accadere. Stasera abbiamo ricordato tutte le leggende del calcio italiano e questa giovane promessa”.

A parlare di un ottimo primo tempo è anche Giorgio Chiellini: “Nei primi 45’ abbiamo giocato benissimo, nella ripresa ci sono stati un paio di errori di troppo. Un po’ di stanchezza e superficialità, ma abbiamo meritato la vittoria, potevamo segnare di più però si può essere soddisfatti di questo inizio. Siamo stati tutti molto attenti, ora abbiamo due trasferte che sulla carta sono facili, ma conosciamo bene le insidie delle partite europee”. Nonostante qualche errore nella ripresa, nello spogliatoio azzurro c’è soddisfazione. “Abbiamo sbagliato tanto nel secondo tempo – spiega Bonucci, che oggi ha raggiunto il traguardo delle 100 gare in maglia azzurra – a livello tecnico. C’erano gli spazi per far male all’Irlanda, ma quello che piace da quando è arrivato Mancini è l’atteggiamento, la voglia di far gioco. E’ uno spirito, un entusiasmo che ci può portare lontano. Merito del ct, dello staff e della disponibilità dei giocatori che sono pronti a recepire le idee. Questa vittoria la dedichiamo a chi sta soffrendo. Vedere uno stadio vuoto non è bello, il tifo è la parte passionale del calcio che manca di più”.