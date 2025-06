Fonte e foto Figc.it

Italia – Arrivano i primi punti nel cammino di qualificazione al Mondiale: Moldova battuta 2-0 nell’ultima di Spalletti da Ct, decidono Raspadori e Cambiaso

Un brivido in avvio, poi due gol e tre punti. L’avventura di Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale si chiude con una vittoria, quello che il Ct aveva chiesto alla vigilia, ma la prestazione non è stata brillante. Un successo, il 2-0 di Reggio Emilia, che apre comunque il conto azzurro nel Gruppo I di qualificazione al Mondiale 2026, dopo la falsa partenza di venerdì scorso a Oslo contro una Norvegia che vincendo in Estonia è rimasta a punteggio pieno.

“Abbiamo fatto fatica anche stasera – l’analisi di Spalletti -, però c’erano troppe componenti, e poi si è confermato quello che si era visto. Ho trovato un gruppo arrivato affaticato alla fine della stagione, con giocatori logori per quello che hanno passato in questo campionato. Una delle più grosse difficoltà è stata andare a giocare a Oslo in questo momento qui: con una vittoria come quella di oggi e un’altra anche risicata sarebbe stata un’altra storia. Non lascio un grandissimo entusiasmo, nonostante il pubblico abbia reagito in maniera splendida. Poi i giocatori e l’allenatore dovranno fare la differenza, cosa che io non ho fatto”.

LA PARTITA Cinque novità rispetto alla formazione che ha iniziato il match di tre giorni fa: Ranieri in difesa (esordio in Nazionale maggiore), Cambiaso, Frattesi, Ricci e Dimarco a centrocampo. Davanti, sempre Raspadori alle spalle di Retegui. Il match era iniziato malissimo per l’Italia, colpita dalla testata di Nicolaescu su cross da sinistra di Reabciuk: dopo un controllo in sala Var, il gol è stato però annullato per fuorigioco. A suonare la sveglia per gli Azzurri, il colpo di testa di Ranieri che ha scheggiato la traversa (17′). Al 32′, invece, Avram ha bloccato a terra il sinistro di Retegui, con l’Italia che ha provato ad accelerare sulla sinistra quattro minuti più tardi ma un altro sinistro, quello di Dimarco, è finito sull’esterno della rete. Alla fine il vantaggio è arrivato al 40′, con un destro dall’interno dell’area di Raspadori, a segno in quello che era stato il suo stadio quando vestiva la maglia del Sassuolo e nella città dove aveva realizzato il suo primo gol in Nazionale, l’8 settembre del 2021 contro la Lituania.

Due cambi al rientro dagli spogliatoi: Barella e Orsolini al posto di Ricci e Dimarco. Come accaduto nel primo tempo, però, l’Italia ha tremato per un colpo di testa di Nicolaescu, stavolta in posizione regolare ma impreciso nel girare il pallone verso la porta di Donnarumma. E poco dopo è arrivato il raddoppio: accelerazione sulla destra di Orsolini e cross basso su cui Frattesi non ha colpito bene. La palla è però arrivata a Cambiaso che di destro ha fulminato Avram. Non ha colpito bene Frattesi (poco dopo l’ingresso di Lucca per Retegui) neanche al 73′, dopo aver agganciato bene il lancio di Bastoni: Avram ha risposto in due tempi, in un finale di partita in cui neanche l’ingresso di Maldini ha aumentato uno scarto troppo ridotto per poter uscire dal campo con il sorriso. Da settembre, quando ci sarà un nuovo Ct, servirà una nuova Italia per andare al Mondiale.

ITALIA-MOLDOVA 2-0 (1-0 p.t.)

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Ranieri (dal 37′ st Coppola); Cambiaso, Frattesi, Ricci (dal 1′ st Barella), Tonali, Dimarco (dal 1′ st Orsolini); Raspadori (dal 32′ st Maldini); Retegui (dal 26′ st Lucca). A disp.: Meret, Carnesecchi, Rovella, Gatti, Udogie, Casadei, Rugani. Ct. Spalletti

MOLDOVA (3-4-3): Avram; Baboglo, Mudrac, Dumbravanu; Platica, Ionita (dal 26′ st Dros), Bodisteanu (dal 13′ st Motpan), Reabciuk; Caimacov (dal 21′ st Stina), Nicolaescu (dal 26′ st Damascan), Postolachi (dal 21′ st Perciun). A disp.: Straistari, Cojuhar, Bors, Posmac, Motoc, Stefan, Bitca. Ct. Clescenco

Marcatori: 40′ pt Raspadori, 5′ st Cambiaso

Arbitro: Schnyder (Svizzera). Assistenti: M. Zürcher, B. Zürcher (Svizzera). Quarto ufficiale: Cibelli (Svizzera). VAR: Tschudi (Svizzera). AVAR: Wolfensberger (Svizzera)

Note: ammoniti Clescenco (Ct Moldova), Nicolaescu (M), Frattesi (I). Spettatori 18.771 per un incasso di 420.934 euro