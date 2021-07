Israele – Via alla terza dose per gli over 60

A partire da domenica gli israeliani di oltre 60 anni già vaccinati potranno ricevere una terza dose di Pfizer, a condizione che siano trascorsi oltre cinque mesi dalla somministrazione della seconda. Lo ha annunciato il ministero della Sanità. Israele è il primo Paese al mondo a somministrare la terza dose di vaccino.