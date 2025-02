Israele – Tajani e Bernini ad Ashdod per consegna aiuti Food for Gaza

Il Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani è oggi in missione ad Ashdod, in Israele, insieme al Ministro dell’Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, per partecipare alla cerimonia di accoglienza del carico di aiuti donati dall’Italia al Programma Alimentare Mondiale (PAM) e di beni destinati alla Striscia nel quadro dell’iniziativa “Food for Gaza”. Si tratta di un carico di 15 camion e altre 15 tonnellate di beni di prima necessità, tra cui taniche per la distribuzione dell’acqua e beni volti a contrastare l’impatto dell’inverno.

In occasione dell’ultima riunione del Tavolo Food for Gaza del 22 gennaio, è stato deciso insieme al Ministro Bernini di allargare il perimetro dell’iniziativa prevedendo un maggior numero di borse di studio per giovani palestinesi e il coinvolgimento dei Policlinici universitari italiani.

Nell’evidenziare l’incessante l’impegno dell’Italia per la risposta umanitaria alla crisi di Gaza, il Ministro Tajani ha ricordato lo stanziamento di 104 milioni di euro da parte del nostro Paese dopo il 7 ottobre per attività umanitarie e di immediata ripresa, per rispondere alla crisi e per lo sviluppo della Cisgiordania, nonché per trasporti umanitari nel quadro dell’iniziativa “Food for Gaza”.

Nel corso della missione, il Ministro Tajani incontrerà il Ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa’ar. Si tratta del terzo incontro tra i due Ministri, dopo la missione del titolare della Farnesina a Tel Aviv e Gerusalemme del 20 gennaio e la visita di Sa’ar a Roma il 14 gennaio scorsi. Al centro dell’incontro: lo stato di attuazione del cessate il fuoco e le prospettive per favorire la ripresa del processo di pace e la ricostruzione della Striscia.

È previsto inoltre un incontro con militari ed esperti italiani dispiegati in Palestina nelle Missioni EUBAM Rafah, MIADIT Palestina e EUPOL COPPS, a cui il Ministro Tajani porterà il ringraziamento a nome del Governo per quanto fanno ogni giorno in favore della popolazione civile e per aiutare nel percorso di stabilizzazione del Medio Oriente.