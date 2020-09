Israele – Quasi 5.000 casi di Coronavirus in 24 ore, torna il lockdown

Preoccupa l’andamento dei contagi da Covid-19 in Israele. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi, secondo dati preliminari del ministero della sanità, sono stati 4.812, un record per il paese. Ieri sono stati effettuati oltre 47mila tamponi che hanno rivelato un tasso di infezione pari a poco più del 10%. I morti da inizio pandemia sono arrivati a 1.136. Il governo locale ha stabilito che da venerdì prossimo scatterà in tutto il paese un lockdown di 3 settimane.