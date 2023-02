Israele – Coppia belga si rifiuta di pagare il biglietto aereo per la loro bambina e la abbandona in aeroporto

Secondo i media israeliani, la coppia, che ha passaporti belgi, intendeva recarsi a Charleroi con un volo Ryanair ma si è rifiutata di acquistare un biglietto aereo per il figlio neonato. Arrivati ​​in ritardo, i genitori hanno semplicemente abbandonato il bambino nella sua carrozzina al banco del check-in e si sono precipitati al controllo di sicurezza. Lo staff di Ryanair ha immediatamente avvertito la polizia. “Tutto il personale era scioccato, non potevamo credere ai nostri occhi”, ha detto il responsabile del banco di Ryanair. Entrambi i genitori, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sono stati portati via dalla polizia per essere interrogati. Sarebbero stati arrestati.