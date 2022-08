Ischitella- Si butta in mare per salvare i 3 figli: muore insieme al piccolo di 6 anni

Ad Ischitella un senegalese, nel tentativo di salvare i propri figli, è annegato insieme al più piccolo. È successo nel pomeriggio: i tre bambini, di 6, 10 e 13, erano in mare, quando il padre, vedendoli in difficoltà, si è buttato in acqua. Nulla da fare per lui e per il piccolo, poi ritrovato a largo dalla Guardia Costiera. In salvo gli altri due.